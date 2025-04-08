«С ума сошли?» Экс-боец UFC раскритиковал желание увековечить Овечкина

Тактаров заявил, что не стоит называть улицу в честь Овечкина

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актер Олег Тактаров заявил , что не стоит увековечивать имя Александра Овечкина в названии улицы или станции метро. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы с ума сошли? Что будем делать с людьми, которые учат детей в школах, работают на производстве, изобретают что-то важное для страны? Многие на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», — заявил Тактаров.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее фермер подарил Овечкину корову.