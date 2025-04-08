Стал известен избранник Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева начала встречаться с 31-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Sport24.

«Ни фигуристка, ни хоккеист слухи никак не комментируют. Но на одном из последних матчей ЦСКА Камила Валиева была замечена в футболке с фамилией Никиты Нестерова на спине», — говорится в сообщении.

Нестеров в разводе, у него есть два сына от первого брака.

27 марта сообщалось, что адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, сможет ли Валиева вернуться в спорт.