Глава КХЛ: Овечкин не исключал возвращения в Россию

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин интересовался, как дела в КХЛ по потолку зарплат, как лига дальше планирует развиваться, передает сайт КХЛ.

«Конечно, он не исключал возможности вернуться по окончании контракта на Родину и сыграть за свой родной клуб. Лишь бы было здоровье, чтобы он продолжал радовать своей игрой всех болельщиков», — сказал Морозов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее стало известно, что Овечкин не ест здоровую пищу.