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Чемпионка ОИ раскрыла отношение иностранных спортсменов к возвращению россиян

Биатлонистка Слепцова: зарубежные атлеты ждут возвращения россиян
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«Спорт-Экспресс»

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова рассказала о том, что иностранные спортсмены постоянно спрашивают про россиян и ждут их возвращения на на международные соревнования. Ее слова приводит Metaratings.

«Абсурдно говорить, что без России падает для них конкуренция. Все иностранцы жаждут конкуренции», — заявила Слепцова.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл подробности инцидента с Александром Большуновым.

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