Нападающего «Сибири» унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ

Форварда «Сибири» Рассказова унесли на носилках в матче против «Салавата Юлаева»

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов получил травму в шестом матче первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» и покинул площадку на носилках.

Инцидент произошел в середине второго периода. Рассказов боролся за шайбу с защитником уфимцев Григорием Паниным, который в падении всем весом навалился на ногу игрока «Сибири». Арбитры встречи не стали наказывать Панина штрафом.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сибирь-Арена», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Первую шайбу в этой встрече забросил Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева». Во втором периоде команды за минуту сделали счет 2:2 — На 27-й минуте Энди Андреофф и Иван Климович вывели «Сибирь» вперед, но на 28-й минуте Петр Хохряков вновь сделал счет равным. Дальше забивала только «Сибирь»: на 31-й минуте отличился Валентин Пьянов, на 39-й — Тревор Мерфи, а на 48-й — Климович оформил дубль и установил окончательный счет.

После этой победы счет в серии стал равным — 3:3. Решающий матч в этой серии состоится 8 апреля в Уфе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может уволить главного тренера.