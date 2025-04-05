Овечкина назвали одним из величайших спортсменов в истории России

Хоккеист «Атланта» Филимонов: очень рад тому, что Овечкин догнал Гретцки

Нападающий МХК «Атлант» и молодежной сборной России Максим Филимонов заявил, что рад за игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Очень рад тому, что Овечкин догнал Гретцки. Овечкин сейчас — один из величайших спортсменов в истории России. Когда он побьет рекорд Гретцки, он точно закрепится в этом звании», — сказал Филимонов.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее агент Овечкина оценил его слова о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота.