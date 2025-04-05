Матвей Сафонов стал чемпионом Франции

Российский голкипер Матвей Сафонов досрочно стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».

5 апреля «ПСЖ» дома обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дезире Дуэ. После этой победы «ПСЖ» стал недосягаем для своих преследователей. До конца турнира осталось сыграть шесть туров.

В текущем сезоне Лиги 1 Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. 10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.