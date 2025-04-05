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«Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче РПЛ

Гол Соболева помог «Зениту» избежать поражения в матче РПЛ против «Локомотива»
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Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в Москве сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 49 очков. «Быки» проведут игру 23-го тура РПЛ 5 апреля против «Акрона». Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Краснодаром». Встреча пройдет 13 апреля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Локомотив» 12 апреля сыграет с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист назвал причину//www.gazeta.ru/sport/news/2025/04/03/25469702.shtml, по которой «Краснодар» не станет чемпионом.

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