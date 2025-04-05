«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ

«Рубин» в меньшинстве вырвал ничью у «Крыльев Советов» в матче 23-го тура РПЛ

В очередном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» сыграли вничью против казанского «Рубина».

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» в присутствии 12 070 зрителей и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 16-й минуте открыл Иван Сергеев с передачи Томаса Гальдамеса. Ответный мяч с пенальти на 87-й минуте забил Валентин Вада.

На 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник казанцев Егор Тесленко.

После этой игры «Рубин» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с активом в 23 балла располагаются на десятой позиции.

В следующем туре «Рубин» сыграет дома против московского «Локомотива». Игра пройдет в субботу, 12 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ встретятся против «Химок». Игра состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть принципиального соперника в Саудовской Аравии.