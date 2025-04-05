Овечкин оформил дубль, повторил рекорд Гретцки и принес «Вашингтону» победу над «Чикаго»

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома одержали победу над «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3. Дубль в составе «столичных» оформил капитан команды Александр Овечкин.

Именно российский форвард открыл счет на четвертой минуте встречи. До первого периода гости отыгрались благодаря точному броску Тайлера Бертуцци. На 32-й секунде второго периода «Чикаго» вышел вперед, отличился Фрэнк Назар. Вскоре Мартин Фехервари восстановил равновесие, однако всего 10 секунд спустя Филипп Курашев вновь подарил «ястребам» лидерство.

Развязка наступила в заключительной 20-минутке. На 44-й минуте Дилан Строум реализовал большинство и вновь сравнял счет, а три минуты спустя, так же в большинстве, Овечкин забросил шайбу, которая оказалась победной. Закрепил успех «Кэпиталз» в концовке Райан Леонард — на 59-й минуте он забросил в пустые ворота свою первую шайбу в НХЛ.

В свою очередь, Овечкин в матче с «Чикаго» довел счет своим голам в регулярных чемпионатах до 894 — таким образом, он повторил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. При этом ему потребовалось на достижение этой цифры на один матч меньше, чем великому канадцу. Следующий матч, в котором рекорд может быть побит, «Вашингтон» проведет в воскресенье, 6 апреля, против «Айлендерс». Эта игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер назвал имя хоккеиста, который в будущем сможет побить рекорд Овечкина.