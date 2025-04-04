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«Дать бы ему леща»: чемпион ОИ осудил российского лыжника за удар соперника по голове

Устюгов о Филатове, который ударил соперника по голове: это дикость
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Lindsey Wasson/Reuters

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов раскритиковал 15-летнего лыжника Георгия Филатова за удар соперника по голове во время детских соревнований в Удмуртии. Его слова приводит «Чемпионат».

«Был в шоке. Сразу отписал Максу Вылегжанину, спросил, что это такое вообще. Это дикость. Мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники. А наказание, которое он получил, минимальное из возможных», — заявил Устюгов.

На соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии 15-летний Филатов обгоняет соперника на круг. Зацепившись за него, он наносит удар коленом в голову. Мать пострадавшего 13-летнего Вадима Курышкина заявила о том, что ее сын получил ушиб мягких тканей головы.

Позднее стало известно, что Филатов получил дисквалификацию до конца соревновательного сезона.

Ранее российского хоккеиста ярославского «Локомотива» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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