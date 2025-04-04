Лукашенко счел атипичным разгром ЦСКА минским «Динамо»

Разгромная победа минского «Динамо» над московским ЦСКА в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина является атипичной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о перспективах команды.

«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер также раскритиковал «Динамо» за игру во втором периоде. По его словам, команда начала «играть клюшкой одной рукой».

«Динамо» в Минске разгромило ЦСКА 7:0, повторив результат 16-летней давности — тогда армейцы потерпели поражение от минчан с таким же счетом. В матче, который состоялся 3 апреля, красно-синие пропустили четыре шайбы в первом периоде, а еще три — во втором. Шестая игра пройдет в Москве в субботу, 5 апреля. Седьмой матч, если ЦСКА сравняет счет в серии, состоится в понедельник, 7 апреля, в Минске.

Ранее разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» назвали катастрофой.