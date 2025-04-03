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У «Локомотива» нашли шансы на победу в матче с «Зенитом»

Тренер Билялетдинов заявил, что «Локомотив» способен обыграть «Зенит»
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РИА Новости

Бывший тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов в интервью Vprognoze.ru заявил, что столичный «Локомотив» имеет шансы на победу в центральном матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

По его словам, для того, чтобы добиться положительного результата, «железнодорожники» должны будут навязать соперникам высокие скорости.

«Я уверен, что будет боевая игра. И тем, и другим нельзя терять очки. Если «Локомотив» предложит «Зениту» быструю и коллективную игру, мы получим очень интересный матч, и у них будут шансы на победу», — заявил Билялетдинов.

В прошлом матче РПЛ «Зенит» обыграл на своем поле казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 4:0. «Локомотив» в гостях разгромно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре. Игра завершилась со счетом 1:5.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 49 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 очка.

Ранее легенда «Спартака» дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

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