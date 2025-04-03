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В Госдуме считают необходимым участие Овечкина в Олимпиаде

Депутат Свищев: если Россию допустят до ОИ, Овечкин поведет за собой сборную
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РИА Новости

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в этом году исполнится 40 лет, еще может стать лидером сборной России в том случае, если ее допустят до участия в зимних Олимпийских играх — 2026. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Если нашу команду действительно допустят до Олимпийских игр — у меня есть надежда, но есть и сомнения, — то, конечно, Овечкин может повести за собой сборную. Потому что Овечкин — это имя мирового значения. Сейчас он капитан «Вашингтона», и благодаря ему в том числе команда показывает хорошие результаты в чемпионате. Александр всегда был одним из лидеров сборной России, поэтому я уверен, что его участие просто необходимо», — заявил Свищев.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России. Олимпийское золото является единственной из крупнейших наград в хоккее, которая Овечкину до сих пор не покорилась.

Минувшей ночью Овечкин забросил в ворота «Каролины Харрикейнз» (1:5) свою 892-ю в регулярных чемпионатах НХЛ — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) высказался за участие россиян в Олимпиаде-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России выступали 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее экс-тренер сборной России допустил, что Овечкина наградят за снайперский рекорд в НХЛ.

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