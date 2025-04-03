Сборная Финляндии по хоккею пропустит чемпионат мира

Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за финансовых проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы все игроки в хоккее с мячом объединились и нашли способы, как и где получить больше денег, чтобы гарантировать непрерывность деятельности», — заявил глава ассоциации хоккея с мячом Финляндии Антти Парвиайнен.

Отмечается, что из-за имеющихся проблем, ставится вопрос о прекращении существования организации. В Финляндии считают, что финансовая ситуация ухудшилась, в том числе, из-за СВО.

В конце марта на ЧМ в Швеции команда заняла второе место.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на 892-ю шайбу Александра Овечкина.