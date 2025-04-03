Овечкина упоминают в новостях чаще, чем Илона Маска

Овечкин обогнал Илона Маска по количеству упоминаний в новостях в марте

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Илона Маска по количеству упоминаний в новостях в марте. Слова представителя «Дзена» приводит РИА Новости.

«В марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем. По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Например, Овечкин обошел Илона Маска на 10%», — заявили в «Дзене».

3 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Единственную шайбу «Вашингтона» забил Овечкин — этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось два точных броска.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на 892-ю шайбу Овечкина.