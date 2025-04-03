НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступили «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:5. Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил капитан команды Александр Овечкин. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

Для Овечкина этот гол стал 892-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю карьеру. Таким образом, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,65 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 14 апреля, когда «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».

Следующий матч «Вашингтон» проведет 5 марта на своей площадке против «Чикаго». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ.