Овечкину осталось две шайбы до повторения рекорда Гретцки

892-я шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгрома в матче с «Каролиной»

Александр Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Вашингтон Кэпиталз» в выездной встрече с »Каролина Харрикейнз». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

Для Овечкина этот гол стал 892-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю карьеру. Таким образом, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

Кроме того, Александр Великий отличился уже 39 раз в текущем чемпионате и теперь делит третье место в списке снайперов с Тейджем Томпсоном из «Баффало Сейбрз». На счету Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» 52 точных броска, а Вильям Нюландер из »Торонто Мэйпл Лифс» отличился в текущем сезоне 42 раза.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75-ти проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ.