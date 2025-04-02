«Динамо» обыграло СКА в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло петербургский СКА в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4 (ОТ).

На второй минуте поединка счет открыл игрок СКА Иван Демидов. Еще до перерыва хоккеисты «Динамо» Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт и Артем Сергеев забросили три шайбы. В третьем периоде Михаил Григоренко одну шайбу отыграл, но Седрик Пакетт вновь увеличил преимущество «Динамо» до двух шайб. Затем Павел Акользин и Марат Хайруллин перевели игру в овертайм. Судьба встречи решилась в середине второго овертайма, когда Макс Комтуа отправил шайбу в ворота СКА.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Динамо».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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