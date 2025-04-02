Украинский судья по фигурному катанию получил пожизненное остранение

Украинский судья по фигурному катанию Юрий Балков пожизненно отстранен от работы на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) за то, что в октябре 2024 года отправил текстовое сообщение судье, работавшему на этапе юниорского Гран-при в Любляне, с просьбой по возможности завысить оценки украинскому дуэту Ирина Пидгайная/Артем Коваль. Об этом передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу ISU.

Пидгайная и Коваль в итоге выиграли соревнования, несмотря на то, что арбитры не откликнулись на призывы Балкова.

Балков уже получал дисквалификацию на год за то, что пытался манипулировать результатами на Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Учитывая это обстоятельство, дисциплинарная комиссия ISU решила пожизненно отстранить Балкова.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее был назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.