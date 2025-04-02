Южноамериканский футболист рассказал, был бы ему интересен матч с Россией

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес заявил, что матч против сборной России возможен, передает «Чемпионат».

«Такой матч точно возможен. И это получился бы суперматч. Вообще я хотел бы две встречи: одну в России в холодное время года. А второй матч — в Боливии в высокогорье, там бы уже у нас было преимущество», — сказал Фернандес.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее вратарь московского «Динамо» рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол.