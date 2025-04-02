Ведущая «Матч ТВ» заступилась за Загитову

Ведущая «Матч ТВ» Маргарита Юргенсон заступилась в своем Telegram-канале за фигуристку Алину Загитову, которая 31 марта показала свой новый имидж.

«Вот любят у нас люди осудить и обо$рать. Дай только повод. Докопаться до новой прически? Легко. Тем, кому делать нечего. Крошка моя, живи и проживай все, что должна! Ты прекрасна от глубины души до кончиков ресниц», — написала Юргенсон.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее Загитова резко ответила на критику нового имиджа.