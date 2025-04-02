Стало известно, сколько человек посмотрели мартовские игры сборной России

8,4 млн человек посмотрели игры сборной России против Гренады и Замбии

Более восьми миллионов человек игры сборной России против Гренады и Замбии, прошедшие в мартовскую международную паузу. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

По официальной информации, игры Россия — Гренада и Россия — Замбия собрали у экранов по 4,2 млн зрителей.

«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите!» — говорится в сообщении пресс-службы.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

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