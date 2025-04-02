Овечкин набрал 65-е очко в сезоне

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» стал автором гола и отдал результативную передачу.

Всего в матче 39-летний форвард провел 16 минут 23 секунды, нанес два броска в створ, провел один силовой прием и заработал показатель полезности «+1». Общее количество очков в сезоне у Овечкина достигло 65.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против «Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее Павел Дацюк назвал Александра Овечкина очень влиятельным хоккеистом.