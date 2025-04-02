В Москве открыли наследственное дело после смерти Уткина

В Москве открыли наследственное дело после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Василий Вячеславович Уткин... наследственное дело открыто в Москве», — говорится в тексте юридических документов.

Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года на 53-м году жизни. 23 марта 2024 года Уткина похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на чемпионате мира. В 2017 году он стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиалиге.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел в финал Кубка Испании.