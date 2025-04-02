Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» заявил, что чувствует приближение рекорда Александра Овечкина по числу голов в лиге.
По его словам, каждая заброшенная 39-летним форвардом шайба становится для всей команды особенной.
«Предвкушение, и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он дает каждый вечер. Рекорд близок. Вы определенно можете это почувствовать. Если это будет в пустые ворота. Да, это уже близко», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.
Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.
Ранее Александр Овечкин прокомментировал 891-й гол в НХЛ.