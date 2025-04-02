Овечкин прокомментировал 891-й гол в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что заброшенная шайба в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» стала возможной благодаря работе его партнеров.

«Гол есть гол, в этом моменте классно сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики «Кэпиталз» с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждет важный матч против «Каролины», атмосфера будет горячей», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин поднялся в списке игроков НХЛ, сыгравших наибольшее число матчей.