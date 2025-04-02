Овечкин поднялся в списке игроков НХЛ, сыгравших наибольшее число мачтей

Овечкин поднялся на 27-е место в списке игроков НХЛ по числу сыгранных матчей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз», чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:3.

После этой встречи 39-летний форвард поднялся на 27-е место в списке хоккеистов, сыгравших наибольшее число матчей в лиге, догнав нынешнего тренера »Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484). На 26-й строчке рейтинга располагается канадец Уэйн Гретцки — в его активе 1487 игр в НХЛ.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против «Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

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