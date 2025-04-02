Назван тренер, которому есть что доказывать в Кубке Гагарина

Знаменитый хоккейный функционер Андрей Сафронов, экс-директор «Динамо» и бывший генеральный менеджер сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о минском «Динамо», которое имеет преимущество своей площадки в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

«Минск» — очень собранная, крепко сбитая команда. Амбициозный опытный тренер Дмитрий Квартальнов, который нашел ключики и к ветеранам, и к молодежи белорусского клуба. И хотя он многого достиг, ему есть что доказывать в новом клубе», — считает Сафронов.

Минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и одержал победы в двух домашних матчах на старте серии против пятой команды Запада ЦСКА, однако уступил в обоих московских встречах. Теперь в пятом поединке серии до четырех побед команды снова сыграют в столице Белоруссии. В регулярном чемпионате минчане выиграли во всех четырех встречах с армейцами Москвы.

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