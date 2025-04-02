Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Игра прошла в Бостоне на арене «Ти-ди-гарден» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Ник Дауд, Дилан Строум и Том Уилсон. У проигравшей команды дубль на счету Давида Пастрянка, еще одну шайбу оформил Винни Леттьери.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин повторил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.