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Бывший генменеджер сборной России оценил шансы «Магнитки» спасти серию с «Авангардом»

Экс-генменеджер сборной России Сафронов: у нас только СКА один раз вылез с 0-3
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Александр Овчаров/РИА «Новости»

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею и экс-директор московского «Динамо» Андрей Сафронов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах магнитогорского «Металлурга» спасти серию против омского «Авангарда», в которой «Магнитка» уступала со счетом 0-3, но смогла 1 апреля победить в первый раз в Омске – 3:1.

«Если не ошибаюсь, у нас только СКА один раз вылез с 0-3. Счет в серии сейчас был какой? Ну вот вам и ответ на вопрос о шансах «Металлурга», — считает Сафронов.

Магнитогорский «Металлург» в данный момент является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне «Магнитка» со счетом 4-0 в финале разгромила ярославский «Локомотив». В этом сезоне команда Андрея Разина закончила регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции, однако занявший шестое место «Авангард» отстал от нее всего на три очка. Омичам остается одна победа до выхода во второй раунд, в то время как магнитогорцам необходимо выиграть еще три встречи без права на ошибку.

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