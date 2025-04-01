Загитова решила по объявлению набрать фигуристов для своего ледового шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале объявление о наборе для участия в ледовом шоу «Ассоль».

Спортсменка в списке требований к кандидатам перечислила наличие разряда кандидата в мастера спорта, владение тройными прыжками для одиночников, умение исполнять поддержки для танцоров, а также наличие подкрутов, выбросов и акробатических элементов в арсенале у спортивных пар.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Камила Валиева выступят в юбилейном шоу Навки.