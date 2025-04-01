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Загитова и Валиева выступят в юбилейном шоу Навки

Загитова и Валиева примут участие в юбилейном шоу Навки
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РИА «Новости/«Газета.Ru»

Российские фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева примут участие в юбилейном шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие годы мы мечтали о своем ледовом дворце, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! В свой юбилей я хочу вместе с друзьями, коллегами и поклонниками отпраздновать наши успехи и достижения», — заявила Навка.

Шоу, посвященные юбилею именитой фигуристки, состоятся в новом московском ледовом дворце «Навка Арена» 11, 12 и 13 апреля. В представлениях выступят коллеги и друзья Навки, среди которых Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун и другие. Также на льду появится и сама Навка: она исполнит специально созданные для этого представления программы, а также легендарные номера олимпийской чемпионки, вошедшие в историю фигурного катания.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее было названо уникальное качество Овечкина.

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