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Комментатор заявил, что Гретцки останется лучше Овечкина

Комментатор Троньон о рекорде: Ови станет великим, но лучшим останется Гретцки
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Washington Capitals/X

Комментатор Canal+ Шарль Троньон заявил, что канадец Уэйн Гретцки останется лучшим в истории даже когда его достижение превзойдет россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его слова приводит «Советский спорт».

«Овечкин, безусловно, войдет в число величайших, когда доберется до поставленной цели. Что касается звания лучшего игрока в целом, то, думаю, Гретцки остается впереди благодаря полному доминированию в своей эпохе», — заявил Троньон.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее было названо уникальное качество Овечкина.

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