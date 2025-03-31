В НХЛ рассказали, будет ли глава лиги посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина

Глава НХЛ Беттмэн будет на матче, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что глава лиги Гэри Беттмэн планирует посетить матч, в котором Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по результативности в НХЛ, передает «Чемпионат».

«Комиссионер планирует присутствовать на матче, в котором будет установлен рекорд», — сказал Дэйли.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее одноклубник Овечкина назвал его погоню особенной.