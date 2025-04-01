Телохранителю Месси запретили выбегать на поле

Американская Профессиональная футбольная лига (MLS) запретила охраннику звездного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссину Чеуко выбегать на футбольное поле во время матчей. Об этом сообщает Bolavip.

«Я работал в Европе семь лет, в Лиге 1 и Лиге чемпионов. За это время на поле вышло всего шесть человек. В США всего за 20 месяцев было совершено 16 попыток. Я не лучше кого-либо, но у меня есть опыт в Европе. Но, конечно, я понимаю решение лиги», — заявил Чеуко.

Источник утверждает, что запрет мотивирован присутствием охраны на каждом матче. Телохранитель Месси ранее часто оказывался в центре внимания после попыток фанатов выбежать на поле.

Чеуко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях смешанных единоборств (ММА).

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Месси.