«Барселона» намерена вернуть Месси

«Барселона» пока не отказалась от идеи возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом пишет Teamtalk.

По информации источника, руководство каталонской команды намерено подписать рабочее соглашение с форвардом, которому сейчас 37 лет, сразу после завершения чемпионата мира — 2026. В клубе хотят, чтобы Месси сыграл на обновленном стадионе «Камп Ноу». Если переход состоится, то аргентинец может завершить карьеру в «Барселоне».

О том, что Месси намерен вернуться в каталонский клуб, 25 февраля сообщил журналист Алекс Кандал, который первым узнал о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси не попал в состав сборной Аргентины.