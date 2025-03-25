Действующему чемпиону КХЛ предсказали фиаско

Тренер Плющев заявил, что «Авангард» является фаворитом в серии с «Металлургом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» заявил, что действующий обладатель Кубка Гагарина может сложить свои чемпионские полномочия по итогам первого раунда плей-офф.

По его мнению, магнитогорский «Металлург» подходит к старту игр на вылет против омского «Авангарда» чуть слабее своих оппонентов.

«Это пара, где встречаются два реальных претендента на Кубок Гагарина. Волею судьбы одна из этих команд будет вынуждена уже в первом раунде плей-офф распрощаться с мечтами о кубке. Предполагаю, что дальше пройдет «Авангард» — омичи смогли решить свои проблемы, которые были у них в начале сезона. «Магнитка» прошла регулярный сезон неровно и может не справиться с напором соперника — в плей-офф команда должна выглядеть как одно целое. Сейчас у меня нет уверенности, что у «Металлурга» дела обстоят так», — заявил Плющев.

В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. минское «Динамо» — с ЦСКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали».

Победитель Восточной конференции «Трактор» сразится с «Адмиралом» из Владивостока, уфимский «Салават Юлаев» — с «Сибирью», а екатеринбургский «Автомобилист» — с казанским «Ак Барсом».

Ранее «Вашингтон» заключил новый контракт с канадцем с зарплатой почти как у Александра Овечкина.