Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Действующему чемпиону КХЛ предсказали фиаско

Тренер Плющев заявил, что «Авангард» является фаворитом в серии с «Металлургом»
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» заявил, что действующий обладатель Кубка Гагарина может сложить свои чемпионские полномочия по итогам первого раунда плей-офф.

По его мнению, магнитогорский «Металлург» подходит к старту игр на вылет против омского «Авангарда» чуть слабее своих оппонентов.

«Это пара, где встречаются два реальных претендента на Кубок Гагарина. Волею судьбы одна из этих команд будет вынуждена уже в первом раунде плей-офф распрощаться с мечтами о кубке. Предполагаю, что дальше пройдет «Авангард» — омичи смогли решить свои проблемы, которые были у них в начале сезона. «Магнитка» прошла регулярный сезон неровно и может не справиться с напором соперника — в плей-офф команда должна выглядеть как одно целое. Сейчас у меня нет уверенности, что у «Металлурга» дела обстоят так», — заявил Плющев.

В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. минское «Динамо» — с ЦСКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали».

Победитель Восточной конференции «Трактор» сразится с «Адмиралом» из Владивостока, уфимский «Салават Юлаев» — с «Сибирью», а екатеринбургский «Автомобилист» — с казанским «Ак Барсом».

Ранее «Вашингтон» заключил новый контракт с канадцем с зарплатой почти как у Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами