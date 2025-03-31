Тренер «Динамо» назвал отличие чешского пива от российского

Тренер «Динамо» Личка: в русском пиве иногда бывает много газов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сравнил чешское пиво с российским, заявив, что в российском пиве иногда бывает много газов, передает Sport24.

«Когда прихожу на хороший ужин, могу себе позволить два стаканчика по 0,3. Русское пиво не сравнится с чешским? Вообще нет. Я не специалист, но в русском пиве иногда бывает много газов», — сказал Личка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Вратарь «Динамо» рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол.