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Ушедший из «Факела» тренер: мы должны соревноваться в честной борьбе

Экс-тренер «Факела» Пятибратов: мы должны соревноваться в честной борьбе
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что его клуб должен был соревноваться в честной борьбе, передает Sport24.

«Мы должны соревноваться в честной борьбе. Мы дважды играли в меньшинстве больше половины матча. Ребята читают же прессу. Когда команда терпит несправедливые поражения, это сказывается. «Факел» несправедливо пострадал», — сказал Пятибратов.

Пятибратов покинул «Факел» 30 марта после поражения от «Краснодара» со счетом 0:5.

В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

«Факел» идет на 15-м месте Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков после 22 туров.

Ранее губернатор Воронежской области поддержал уход Пятибратова из «Факела».

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