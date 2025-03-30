Губернатор Воронежской области оценил отставку тренера «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал в своем Telegram-канале уход Дмитрия Пятибратова с поста тренера «Факела» после разгромного поражения от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Руководство «Факела» держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учетом результата в Краснодаре», — написал Гусев.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

После этой победы отрыв «Краснодара» в турнирной таблице увеличился до пяти очков: у команды Мурада Мусаева стало 49 очков, у московского «Спартака» 44 балла.

Ранее сообщалось о том, что иностранный футболист московского «Динамо» может покинуть клуб.