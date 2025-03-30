Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области оценил отставку тренера «Факела»

Губернатор Воронежской области поддержал уход Пятибратова из «Факела»
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал в своем Telegram-канале уход Дмитрия Пятибратова с поста тренера «Факела» после разгромного поражения от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Руководство «Факела» держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учетом результата в Краснодаре», — написал Гусев.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

После этой победы отрыв «Краснодара» в турнирной таблице увеличился до пяти очков: у команды Мурада Мусаева стало 49 очков, у московского «Спартака» 44 балла.

Ранее сообщалось о том, что иностранный футболист московского «Динамо» может покинуть клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами