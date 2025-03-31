Экс-игрок сборной России: «Зенит» будет до последнего бороться за титул

Несмотря на нестабильные результаты и отсутствие ряда лидеров в тех или иных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), петербургский «Зенит» будет до последнего бороться за чемпионский титул. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-игрок сине-бело-голубых и сборной России Максим Деменко.

«Можно было ожидать, что с приходом новых игроков «Зенит» не будет упускать свои возможности, но после матча со «Спартаком» возникли вопросы. Да, «Зенит» обыграл «Рубин», против которого ему обычно сложно играть — мы помним, как в прошлом сезоне сине-бело-голубые теряли очки с казанцами и чудом остались чемпионами благодаря игре «Динамо».

Нельзя забывать, что Вендел пропускал матчи, от него многое зависит. Если «Зенит» не будет терять ключевых игроков, он будет бороться до последнего. Как бы тяжело ни складывалась игра команды, она все равно держит высокий уровень», — констатировал Деменко.

Накануне «Зенит» разгромил на своем поле казанский «Рубин» 4:0. Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 46 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». Вторым «Зенит» стал благодаря тому, что так же борющийся за титул «Спартак» в своем матче потерял очки с «Ахматом» и сейчас идет на третьей строчке с 44 баллами.

Ранее было названо условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом.