WTA представила россиянку Касаткину как теннисистку из Австралии

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте изменила спортивное гражданство теннисистки Дарьи Касаткиной.

Теперь в ее профиле появился флаг Австралии.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Татьяна Тимковская, мать спортсменки, после этого рассказала, что в семье уважают решение дочери, и подчеркнула, что в их отношениях это ничего не меняет.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Вячеслав Фетисов подверг критике родителей Касаткиной, сменившей гражданство.