Семак: нет ничего плохого в том, что «Зенит» играл с одним игроком из России в составе

Тренер Семак: «Зенит» ничего не нарушает, играя с одним игроком из РФ в составе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего плохого в том, что команда вышла на второй тайм матча Российской премьер лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» с одним футболистом из России в составе, передает Sport24.

«А что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то? Будем рады, если наши игроки или те, которых выпускает академия, будут готовы решать те задачи, которые стоят перед нашей командой», — сказал Семак.

В перерыве Александра Соболева заменил Лусиано Гонду, а Максим Глушенков не смог продолжить встречу из-за травмы. Его заменил Матео Кассьерра.

На второй тайм на поле в составе «Зенита» вышел только один игрок из России — вратарь Евгений Латышонок. Также на поле был Дуглас Сантос, у которого есть гражданства России и Бразилии, а также казахстанец Нуралы Алип, который не считается в чемпионате России легионером.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Все мячи были забиты во втором тайме.

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