Усик проведет бой по правилам MMA

Украинский боксер Александр Усик анонсировал в своих соцсетях бой против блогера Джейка Пола по правилам смешанных единоборств (MMA).

О дате и места поединка Усик не сообщил. Усик еще не выступал в MMA.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Джейк Пол в ноябре 2024 года одолел 58-летнего Майка Тайсона. Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

Ранее британский промоутер призвал Усика уйти из бокса.