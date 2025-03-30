Теннисистка Соболенко: надеюсь, я не стану алкоголичкой

Соболенко о победе на турнире в Майами: надеюсь, не стану алкоголичкой

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко, высказалась о победе над американкой Джессикой Пегулой в финале турнира в Майами, выразив надежду, что не станет алкоголичкой, передает «Чемпионат».

«Как мы будем праздновать? Конечно, текилой. Я этого не говорила, но держала в уме. Я старею, раньше праздновала сладким, а теперь алкоголем. Надеюсь, я не стану алкоголичкой», — сказала Соболенко.

Соболенко обыграла Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранной теннисистке предоставили охрану после преследования.