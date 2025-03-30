Чемпион России в составе «Спартака» хочет возглавить «Факел»

Российский тренер Сергей Юран хочет возглавить воронежский «Факел», передает «Чемпионат».

Отмечается, что «Факел» не рассматривает кандидатуру Юрана на пост тренера. В «Факеле» планируют назначить главным тренером Алексея Ребко.

30 марта «Факел» уступил «Краснодару» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

В следующем матче РПЛ «Факел» сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее двум фанатам московского «Спартака» запретили посещать матчи в течение трех лет.