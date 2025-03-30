Иностранный футболист «Динамо» может покинуть клуб

«Евро-Футбол.Ру»: клубы из Южной Америки интересуются Карраскалем из «Динамо»

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ). К футболисту активный интерес проявляют клубы из Южной Америки. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник также утверждает, что сам футболист хотел бы остаться в чемпионате России. Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в €7 млн.

В текущем чемпионате России Карраскаль провел 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Игра «Динамо» — «Оренбург» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды под руководством Марцела Лички.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея 46 баллов. «Оренбург» идет на 16-м месте с 11 очками.

В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» сыграет 4 апреля с «Пари НН». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Химки» одолели одного из аутсайдеров РПЛ.