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Во Франции рассказали, что помешало Сафонову стать первым номером в «ПСЖ»

Журналист Ру: Сафонову помешали стать первым номером «ПСЖ» ошибки
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Stephane Mahe/Reuters

Журналист французского издания Nice-Matin Кристофер Ру заявил, что россиянину помешали ошибки стать первым номером французского «ПСЖ», передает Sport24.

«Сафонову не позволило стать первым номером «ПСЖ» то, что он допустил несколько ошибок. Учитывая то, чего Джанлуиджи добился в Ливерпуле по пенальти, он останется номером один и на следующий сезон», — сказал Ру.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 27 туров команда набрала 71 очко. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России, в которых национальная команда обыграла Гренаду и Замбию.

Ранее Сафонов получил наименьшую оценку в «ПСЖ» за матч в чемпионате Франции.

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