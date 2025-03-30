Глава РФС: возможно, Дзюба пригодился бы нам

Глава РФС Дюков: обсудим работу Дзюбы в РФС, если он захочет

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Артем Дзюба сможет работать в организации, если захочет, передает Sport24.

«Пригодился бы Дзюба РФС? Возможно. Но Артем пока хочет играть и упрочить свои лидерские позиции. Если Дзюба действительно захочет работать в РФС, тогда мы это обсудим», — сказал Дюков.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет на своем поле с «Ростовом». Встреча состоится 31 марта.

Ранее Дзюба назвал свою цель в РПЛ.